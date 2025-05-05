После перестрелки с полицией в Махачкале возбудили дело по трем статьям

В Дагестане возбуждено уголовное дело по трем статьям после перестрелки боевиков с полицией, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. В результате стрельбы, по предварительным данным МВД, погибли трое сотрудников правопорядка.

Следственные органы СК РФ возбудили дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения) и 226 (хищение оружия) Уголовного кодекса. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства нападения на дагестанских полицейских.

Предварительно, перестрелка началась после того, как двое полицейских хотели остановить подозрительную машину, однако ее водитель открыл, но ним огонь. После ЧП глава Дагестана Сергей Меликов просил жителей и гостей республиканской столицы сохранять спокойствие.

По данным СМИ, боевики расстреляли полицейских в Махачкале и угнали их служебную машину. Некоторые из нападавших уже нейтрализованы.