Гарбузов: в Москве запущен чат-бот для поддержки экспортеров

Центр содействия экспорту, промышленности и инвестициям «Моспром» запустил в Telegram чат-бота Mosprom Export Support . Этот цифровой сервис призван помочь столичным предприятиям оперативно получать информацию о действующих мерах господдержки и упростить выход на международные рынки, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Разработка бота велась в рамках московской программы по развитию несырьевого неэнергетического экспорта производственных компаний.

Анатолий Гарбузов уточнил, что по указанию мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает экспортные возможности столичных предприятий. Чат-бот Mosprom Export Support — это еще один удобный инструмент, который позволит бизнесу выходить на зарубежные рынки с меньшими затратами.

«Чат‑бот содержит актуальную информацию о федеральных и региональных мерах поддержки — от льготных кредитов и субсидий до свежей аналитики и сертификации — и автоматически подбирает их в зависимости от размера компании, отрасли и конкретных потребностей экспортера», — рассказал Гарбузов.

Сервис также систематизирует сведения об условиях экспорта и доступа на иностранные рынки: таможенные пошлины в 212 странах и территориях, квоты, лицензии, нетарифные ограничения, санкционные меры и рыночные защитные механизмы. После обработки запроса бот формирует детальный отчет в формате Word, помогая компаниям выбрать оптимальные меры поддержки и уточнить требования к экспорту перед началом поставок.

«Фокус нашей работы направлен на системную помощь столичным экспортерам: мы внимательно слушаем их запросы и внедряем цифровые инновации, чтобы сделать сервисы максимально удобными и понятными», — отметила генеральный директор АНО «Моспром» Ольга Старикова.

Она добавила, что важно позволить бизнесу сконцентрироваться на производстве, переложив административные и информационные задачи на городские службы.

Государство оказывает активную поддержку столичным экспортерам. В рамках национального проекта «Экспорт» предусмотрен целый набор мер, включая информационную, финансовую, страховую и логистическую помощь. Для предпринимателей работает цифровая платформа «Мой экспорт», где доступны бесплатные консультации специалистов, аналитические материалы, содействие в продвижении товаров на зарубежных маркетплейсах, онлайн-курсы и другие полезные сервисы.