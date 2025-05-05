Очередное нападение на ДПС: в Махачкале убиты трое полицейских, их машину угнали

«112»: в Махачкале расстреляли троих сотрудников ДПС и угнали их машину

Новое нападение на пост ДПС совершено в Махачкале, утверждает «112» со ссылкой на источник. По его данным, в дагестанской столице расстреляли троих полицейских и угнали их служебный транспорт.

Предварительно, на патруль ДПС напали двое неизвестных. Они начали стрелять в полицейских и, по имеющейся информации, убили троих сотрудников.

После стрельбы злоумышленники угнали полицейскую машину и скрылись. Объявлен план «Перехват», стрелков ищут.

Прочие обстоятельства выясняются.

МВД пока не подтверждало эту информацию.

В начале апреля также было совершено нападение на пост ДПС в Чечне. 17-летний нападавший успел зарезать одного полицейского, его ликвидировали ответным огнем.

