Очередное нападение на ДПС: в Махачкале убиты трое полицейских, их машину угнали
«112»: в Махачкале расстреляли троих сотрудников ДПС и угнали их машину
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Новое нападение на пост ДПС совершено в Махачкале, утверждает «112» со ссылкой на источник. По его данным, в дагестанской столице расстреляли троих полицейских и угнали их служебный транспорт.
Предварительно, на патруль ДПС напали двое неизвестных. Они начали стрелять в полицейских и, по имеющейся информации, убили троих сотрудников.
После стрельбы злоумышленники угнали полицейскую машину и скрылись. Объявлен план «Перехват», стрелков ищут.
Прочие обстоятельства выясняются.
МВД пока не подтверждало эту информацию.
В начале апреля также было совершено нападение на пост ДПС в Чечне. 17-летний нападавший успел зарезать одного полицейского, его ликвидировали ответным огнем.