Приемной маме брошенной в Турции девочки стало плохо из-за ее биологической мамы

После того как в Сети распространилась информация, что в Турции освободили студентку из Подмосковья Катю Б., которая оставила новорожденную дочь умирать в туалете аэропорта в Анталье, приемной матери ее ребенка стало плохо. Женщина переживает, что теперь у нее могут отобрать малышку, пишет SHOT .

Мария Макарова, в семье которой в настоящее время воспитывается Николь (девочка, которую мать бросила в Турции — ред.), почувствовала себя плохо. Она начала принимать успокоительные лекарства из-за сильного стресса. Женщина переживает из-за того, что турецкие власти отпустили спустя девять месяцев студентку Катю Б., которая родила ребенка в туалете аэропорта в Анталье и оставила там умирать.

За время, пока мать отбывала наказание за содеянное в турецкой тюрьме, малышку успели перевезти в Россию и определить в приемную семью. Макарова заявляет, что будет бороться за Николь, так как полюбила ребенка.

Ранее сообщалось, что опека Подмосковья будет защищать малышку в суде. Иск о лишении родительских прав в отношении Кати Б. уже подан.

Девочка родилась на свет в октябре 2024 года в туалете турецкого аэропорта в Анталье. Молодая девушка родила и бросила ребенка умирать, она хотела вернуться в Россию без малышки, но была задержана местной полицией.

Позднее турецкий суд приговорил Катю Б. к 15 годам заключения из-за покушения на убийство близкого родственника, но спустя девять месяцев девушку освободили из заключения в Турции, после чего она сказала, что в ближайшие дни планирует забрать дочь у приемной матери.