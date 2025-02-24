Суд Турции приговорил к 15 годам тюрьмы россиянку, бросившую ребенка в туалете

В турецкой Анталье состоялся суд над 18-летней россиянкой, которая в октябре 2024 года родила в туалете аэропорта девочку и бросила ее там, намереваясь улететь на родину без новорожденной. Девушку приговорили к 15 годам заключения, сообщает РИА Новости .

Заседание состоялось 19 февраля. Перед судом предстали оставившая ребенка Екатерина Б. и ее мать Елена, которая присутствовала при рождении внучки и поддержала решение дочери бросить малышку. В итоге суд оправдал Елену, а Екатерину отправил в тюрьму на 15 лет.

«Приговорить Екатерину Б. к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника», — огласил приговор судья 4-го суда Антальи по тяжким уголовным делам.

По мнению стороны, защищающей ребенка, беременная Екатерина намеренно зашла в туалет для инвалидов, так как его посещают реже обычного. Сама молодая мать утверждала, что зашла в этот туалет только по той причине, что он находился ближе всего.

Вопрос о судьбе новорожденной девочки решается. Она находится в местном приюте.

Ранее девушка, родившая ребенка в туалете, утверждала, что даже не поняла, что с ней произошло. Позднее вместе с матерью они заявили, что хотят забрать новорожденную девочку и вместе с ней вернуться в Россию.

Также стало известно, что 20-летний отец брошенной в туалете девочки избивал ее мать. Пара находилась в длительных романтических отношениях, но затем стала ссориться. В какой-то момент девушка бросила агрессора и начала встречаться с другим парнем в то время, когда уже была беременна.