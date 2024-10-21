Бросившая новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи хочет забрать ребенка

18-летняя студентка Екатерина, которая бросила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, хочет вернуть ребенка и воспитывать его самостоятельно. По словам девушки, она не знала, что беременна и не поняла, что с ней произошло, сообщает SHOT .

В изолятор в Турции, где находятся Екатерина и ее мать Елена, пустили адвоката. Девушка рассказала, что испугалась произошедшего и даже не поняла, что родила ребенка. Защита уверяет, что у нее была скрытая беременность, она не осознавала своего положения из-за лишнего веса. Студентка думала, что отравилась.

В Турцию семья приехала по путевке. За пять дней до ее окончания Екатерину возили в больницу из-за болей в животе. В медицинском учреждении в Анталье также не заметили, что девушка беременна.

По информации с камер видеонаблюдения в аэропорту, студентка ходила в туалет шесть раз. После последнего раза она вместе с матерью направилась на паспортный контроль, где семью задержали. Адвокаты уверяют, что мать и дочь сожалеют о содеянном и очень хотят забрать ребенка.

Предполагаемым отцом девочки может быть студент из Ногинска Артем. Пара рассталась из-за измен и скандалов. Парень также готов забрать девочку, но после теста ДНК. Он не уверен, что является биологическим отцом малышки.

Дипломаты Генконсульства РФ в Анталье нотой уведомили Турцию о том, что собираются отправить новорожденную в Россию. У девочки уже есть российские документы, а в свидетельстве о рождении есть соответствующая отметка.

Недавно в Сети появилась информация, что выбросить ребенка в туалет могла предложить мать студентки. Она преподаватель ритмики, работает в учебных заведениях много лет.