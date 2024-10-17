Брошенную в турецком аэропорту новорожденную малышку вернут в Россию

Малышка является гражданкой РФ. Власти уже занимаются вопросом о ее возращении на родину, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. На данный момент ребенок находится в турецкой больнице.

18-летняя жительница Подмосковья Екатерина Бурназкина, родившая девочку, была помещена в турецкий изолятор. Ее также может ждать экстрадиция в РФ.

Новорожденную малышку обнаружили в туалете для инвалидов турецкого аэропорта. 18-летняя россиянка родила ее, когда возвращалась домой из отпуска с мамой, а затем бросила и попыталась перейти границу. Разбираться с перевозкой новорожденного они не планировали и решили просто избавиться от малышки.

Девушку и ее мать задержали. На суде они сообщили, что не подозревали о беременности студентки — они думали, что та просто набрала лишний вес.