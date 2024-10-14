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Россиянка бросила новорожденного в туалете в аэропорту Антальи

Клининговая служба в турецком аэропорту в туалете для инвалидов обнаружила брошенного новорожденного ребенка, матерью которого оказалась туристка из России, сообщает Tourdom .

Инцидент произошел в воздушной гавани Антальи. Сотрудники сразу обратились к правоохранителям, находившимся в аэропорту.

Силовики установили, что ребенка бросила россиянка. После этого она спешно прошла границу, чтобы улететь ближайшим рейсом в Москву. Женщина путешествовала в компании двух человек. Всех троих задержали.

Младенец пробыл в туалете всего 12 минут. Его очень быстро нашли, поэтому ребенок выжил. На месте медики оказали ему первую помощь. Малыша отправили в больницу.

По факту случившегося начато расследование. Мотивы и имена задержанных граждан РФ не называются.