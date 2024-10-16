SHOT: выбросить ребенка в аэропорту Антальи могла предложить мать родившей

Жительница Подмосковья, которая родила ребенка в туалете аэропорта в турецкой Анталье, приняла решение выбросить малыша в унитаз не сама. Мать-педагог могла предложить эту авантюру, сообщает SHOT .

18-летняя девушка Катя с матерью Еленой живет в подмосковной Электростали. Мама родившей — преподаватель ритмики. Она работает в учебных заведениях большое количество лет.

Предположительно, Катя забеременела от парня на новогодних праздниках. Потенциальный отец учится в одном из колледжей Ногинска.

Никто не знал, что девушка была в положении. Катя имела пышные формы, поэтому никто не заметил рост живота, в том числе и она сама.

При этом и у Кати, и у ее парня приличные семьи. Они смогли бы воспитать родившегося ребенка.

Роженица и ее мать арестованы в Анталье. Катю могут посадить на срок от 1 года до 4 лет в зависимости от статьи турецкого уголовного кодекса, на которой будет настаивать прокурор — оставление в опасности или покушение на убийство.

Младенец отправлен в больницу. Серьезных повреждений ребенок не получил.

Уборщица нашла ребенка в туалете для инвалидов аэропорта Антальи 14 октября. Она сообщила об инциденте полицейским. Те вычислили по камерам 18-летнюю туристку из России, которая путешествовала в компании двух человек. Всех их задержали.