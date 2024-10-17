Брошенной в турецком туалете малышке выдали свидетельство о рождении России

Девочка, которую родила и бросила в туалете турецкого аэропорта 18-летняя студентка колледжа из Подмосковья, получила российское свидетельство о рождении, сообщает SHOT .

Дипломаты Генконсульства РФ в Анталье нотой уведомили Турцию о том, что собираются отправить новорожденную в Россию. У девочки уже есть российские документы, а в свидетельстве о рождении есть соответствующая отметка.

В данный момент решается вопрос о месте проживания малышки. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова взяла на личный контроль ситуацию.

По словам знакомых матери ребенка, та постоянно появлялась в окружении разных парней. Девушка учится на овощевода закрытого грунта, но частенько прогуливает пары. Ее даже лишили статуса старосты группы.

Сейчас роженица и ее мать находятся под арестом в Турции. Они якобы не подозревали о беременности студентки, подумав, что та просто набрала лишний вес.