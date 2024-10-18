Отец брошенной в турецком аэропорту малышки бил будущую мать

Отцом ребенка оказался 20-летний студент подмосковного колледжа. Долгое время его связывали романтические отношения с 18-летней жительницей Московской области, которая впоследствии родила ребенка и бросила его в туалете турецкого аэропорта.

У пары все складывалось хорошо вплоть до конца 2023 года, а потом влюбленные начали ссориться. Парень стал поднимать руку на девушку, регулярно избивал ее.

Студентка мечтала расстаться с агрессором, но не могла решиться. А затем она познакомилась со своим нынешним возлюбленным. Они начали встречаться всего полгода назад, а значит, биологическим отцом ее ребенка является именно бывший парень.

Нынешний молодой человек девушки утверждает, что шокирован ее поступком, но расставаться не хочет. При этом он не планирует признавать новорожденную девочку своей.

Ранее 18-летняя жительница Подмосковья тайно родила ребенка в туалете турецкого аэропорта, а затем бросила малышку и попыталась улететь домой вместе с матерью. Обеих задержали турецкие власти. Девушка заявила, что не знала о своей беременности.

Новорожденную малышку собираются вернуть в Россию. Ее мать и бабушку также может ждать экстрадиция в РФ.