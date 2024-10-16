Стала известна личность россиянки, бросившей ребенка в аэропорту Антальи

Стала известна личность женщины, которая бросила ребенка в аэропорту Антальи. Ею оказалась 18-летняя жительница Подмосковья, которая родила ребенка в воздушной гавани и не знала о беременности, сообщает Baza .

Сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить младенца в туалете через 12 минут после того, как его бросили. Благодаря оперативности силовиков ребенка удалось спасти.

По камерам полицейские отследили предполагаемую мать и заметили, что она планировала сесть на рейс до Москвы. Однако девушку задержали с двумя пассажирами.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мать ребенка — 18-летняя жительница Подмосковья Екатерина Б. Она отправилась в Турцию с мамой на отдых. После него планировала вернуться обратно в РФ.

Мать юной девушки не была проинформирована о беременности своей дочки. У правонарушительницы пышные формы, поэтому живота не было видно. При этом Екатерина Б. заявляет, что тоже не знала о своем положении.

Пока жительница Подмосковья и ее мать задержаны, младенца отвезли в госпиталь. Он будет жить.

Изначально брошенного в уборной аэропорта Антальи ребенка обнаружила клининговая служба. Начато расследование инцидента.