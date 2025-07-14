Опека Подмосковья защитит девочку, мать которой бросила ее умирать в Турции

Опека Подмосковья представит интересы девятимесячной девочки, которую родила 18-летняя студентка из Московской области и бросила умирать в туалете аэропорта турецкой Антальи. Позднее девушку осудили за попытку убийства ребенка, но спустя девять месяцев она вышла на свободу и теперь хочет забрать дочь себе. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева заявила, что региональная опека будет защищать малышку в суде.

По словам вице-губернатора Подмосковья, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева министерство социального развития в июне нашло для девочку, которую успели перевезти из Турции в Россию, в гостевую приемную семью в Павловском Посаде, где ее любят и заботятся о ней. Временным опекуном стала 49-летняя Марина Макарова — опытная приемная мать.

«Мы с особым трепетом относимся к детям, которые попали в сложную ситуацию. Сейчас Николь (так назвали брошенную в Анталье девочку — ред.) в гостевой приемной семье, которая заботится о девочке и занимается ее воспитанием. Эта семья создала для ребенка теплую и безопасную атмосферу. Мы не можем доверить жизнь ребенка тому, кто уже когда-то проявил подобное безразличие и жестокость. Но, конечно, решать будет суд. А мы, в свою очередь, будем следить за ситуацией и позаботимся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке», — рассказала Болатаева.

Орган опеки Богородского округа 7 июля обратился в суд с иском о лишении родительских прав 18-летней студентки, которая пыталась убить дочь и отбыла за это наказание в Турции. Предварительное слушание по этому делу запланировано на 21 июля, а первое заседание — на 20 августа. Стоит отметить, что биологический отец девочки отказался признавать ее своим ребенком. Если суд примет положительное решение по делу, для девочки подберут семью, где она сможет жить постоянно.

В Московской области на сегодняшний день около 22 тысяч детей живет без родителей. По данным на 2013 год, в регионе было 44 детских дома, но все их закрыли. Теперь почти все дети (98,5%) живут в приемных семьях, которые также называют ресурсными. Только небольшая часть детей находится в Семейных центрах — обычно это дети, нуждающиеся в круглосуточной медицинской помощи.

Что такое ресурсные семьи

Ресурсные семьи — это люди, которые специально учились и уже как минимум три года растят детей-сирот. К ним могут временно, до 8 месяцев, поместить ребенка, попавшего в сложную ситуацию.

В Подмосковье уже более 500 семей помогают детям-сиротам, они каждый месяц получают деньги из областного бюджета. Сумма зависит от того, сколько лет ребенку: самые маленькие (до года) — почти 24 тысячи рублей, дети от 1 до 12 лет — около 19 тысяч, а подростки — примерно 19,5 тысяч.

Дети-сироты в Московской области получают и другую помощь. Им дают ежегодное пособие — больше 47 тысяч рублей, они могут бесплатно ездить по Москве и области, а также им оплачивают дорогу до места отдыха и обратно. Студенты из числа сирот дополнительно получают стипендию от губернатора.

О судьбе Николь

Девочка родилась на свет в октябре 2024 года в туалете турецкого аэропорта в Анталье. Молодая девушка родила и бросила ребенка умирать, она хотела вернуться в Россию без малышки, но была задержана местной полицией.

Ранее турецкий суд приговорил Катю Б. к 15 годам заключения из-за покушения на убийство близкого родственника. Спустя девять месяцев девушку освободили из заключения в Турции, после чего она сказала, что в ближайшие дни планирует забрать дочь у приемной матери.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.