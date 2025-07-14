Освобожденная из колонии в Турции студентка хочет вернуть дочь из приемной семьи

Студентка, которую освободили из заключения в Турции, сказала, что в ближайшие дни планирует забрать дочь у приемной матери. В данный момент Николь проживает в приемной семье в Московской области, биологический отец девочки, студент из Ногинска, ее не признал, хоть и планировал пойти на такой шаг после теста ДНК, сообщает SHOT .

19-летняя Катя Б. сказала, что поняла свою ошибку. Теперь она собирается самостоятельно вырастить ребенка.

Находясь в заключении, девушка смогла выучить турецкий язык для ведения диалога с юристами. После выхода из тюрьмы она собирается вернуться в родную Электросталь. Там попробует решить вопрос с ребенком, а потом, возможно, восстановится в колледже, где проходила обучение на овощевода.

Девушка родила и бросила ребенка в аэропорту Турции в октябре 2024 года. Месяц назад ее дочь отдали в приемную семью в Павловском Посаде.

Ранее турецкий суд приговорил Катю Б. к 15 годам заключения из-за покушения на убийство близкого родственника. Она в октябре 2024 года родила дочь в туалете для инвалидов в аэропорту Анталии и оставила ребенка там.