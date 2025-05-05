Власти прокомментировали перестрелку в Махачкале
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Власти выясняют обстоятельства перестрелки в Махачкале, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. Он призвал всех жителей и гостей дагестанской столицы сохранять спокойствие.
Предварительно, полицейские хотели остановить машину, но ее водитель не подчинился требованиям и начал стрелять в сотрудников.
«Махачкалинцев и гостей столицы прошу соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности», — написал Меликов.
Глава республики также рекомендовал доверять только проверенным источникам и не выкладывать в Сеть кадры с места ЧП.
Тем временем пресс-служба главка МВД по Дагестану сообщила, что в 14:20 неизвестные напали на наряд ДПС на территории республики. Предварительно, в результате атаки погибли трое правоохранителей. Нападавшие угнали машину полиции и скрылись.
Убийц правоохранителей разыскивают, введен план «Перехват».