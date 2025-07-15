Приняли меры: из «Вкусно — и точка» уволили плевавшего в бургеры сотрудника
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В пресс-службе «Вкусно — и точка» заявили, что сотрудник ресторана в городе Каменске Ростовской области, плевавший в бургеры и попавший на распространенное в СМИ видео, уволен. Его поведение противоречило стандартам и ценностям компании, сообщает NEWS.ru.
«Мы признательны гостю за то, что он не оставил данный случай без внимания, поскольку нам очень важны доверие гостей и их обратная связь. Компания примет дополнительные меры для того, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем», — отметили в пресс-службе.
Ранее в Шанхае появился новый дорогой ресторан, в котором посетителей кормят экскрементами слона.
Обед из 15 блюд обойдется примерно в 44 тыс. рублей, а десерт под названием «Цветы в слоновьем помете» состоит из высушенных экскрементов с фруктовым джемом, растительный пыльцой и медовым щербетом.