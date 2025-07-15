«Ледниковый период» продолжается: когда ждать снижения процентов по кредитам

ЦБ начал снижать ключевую ставку, однако на величине кредитных ставок это пока не сказалось. Результат — стагнация на рынке.

Банки режут ставки по вкладам, но не спешат снижать проценты по кредитам

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Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ до 20% в июне, а также прогнозы аналитиков о новом «шаге» регулятора вниз в июле, «ренессанса» на рынке потребкредитования в ближайший квартал не предвидится, полагает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

«Главная причина затянувшихся летних „заморозков“ — в высоких процентах. Мы видим, как банки наперегонки „режут“ ставки по вкладам, но не торопятся сокращать их по кредитам населению. В итоге люди откладывают кредиты до лучших времен и предпочитают экономить, а не тратить», — говорит эксперт.

Более того, с 1 июля кредиты подорожали, так как ЦБ повысил значения ПСК (полной стоимости кредитов) по всем видам займов на III квартал 2025 года. Проще говоря, регулятор поднял банкам максимальный «потолок» кредитных ставок, разрешенных к назначению «неидеальным» клиентам — с долгами и скромными зарплатами. Так, по кредитам наличными максимальные проценты выросли с 47,055% во II квартале до 53,892%, если сумма кредитования — до 100 тысяч рублей. Если сумма выше — с 38,565% до 43,225%.

Иными словами, в ставках розничного кредитования пока не наметился тренд на снижение — скорее можно говорить о небольшом росте. Следовательно, вряд ли летом люди массово кинутся за новыми кредитами.

«Температура» на рынке розничных кредитов останется на нуле и ниже», — резюмирует аналитик.

В апреле портфель розничных кредитов банков «похудел» на 0,7%, в мае динамика была околонулевой — свидетельствует статистика ЦБ. По оценкам НБКИ, за май выдачи потребительских кредитов «просели» год к году более чем в 2,7 раза (на 62,6%).

Банки снижают долю одобренных заявок на кредиты

Фото - © Фотобанк Лори

Высокие ставки — не единственный фактор «заморозок» в выдачах кредитов. С начала 2025 года банки еще и снизили процент одобрения заявок.

«По нашим наблюдениям, они сейчас дают добро одному из четырех обратившихся, хотя еще год назад положительное решение получали примерно половина клиентов», — подчеркивает Андриевская.

Аналогичная статистика зафиксирована НБКИ: к началу лета банки отклоняли около 80% кредитных заявок, что стало антирекордом в ретроспективе последних лет.

Жесткость банков вполне объяснима. ЦБ борется с закредитованностью населения и «закрутил гайки» ограничений или макропруденциальных лимитов (МПЛ). В результате людям, которые уже отдают по долгам больше половины зарплаты и имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50%, взять кредит крайне трудно, объясняет аналитик.

Что такое предельная долговая нагрузка (ПДН)

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Напомним, что ПДН — это соотношение расходов по долгам к доходу. Например, когда зарплата у человека 60 тысяч рублей, а ежемесячный расходы по всем кредитам, включая новый, — 40 тысяч рублей, то его ПДН равен 67% (40 тысяч рублей х 100% / 60 тысяч рублей = 66,66%).

Очевидно, что такого заемщика банк считает рискованным и не одобрит его заявку.

Если же ПДН равен 80%, то, скорее всего, двери банка для клиента просто закрыты. Ведь для банков макропруденциальные лимиты ЦБ по доле таких кредитов составляют лишь 3%. Это означает, что как только в портфеле банка доля кредитов заемщикам с ПДН 80% и выше достигнет 3%, банк должен остановить выдачи новых ссуд этой группе закредитованных клиентов, поясняет Андриевская.

Планы по выдаче кредитов никто не отменял

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Высокие ставки кредитования и жесткие требования к заемщикам никак не отменяют планы продаж кредитов. Поэтому в июле 2025 года банки спасают «просадку», «жонглируя» маркетинговыми инструментами, и предлагают способы снизить проценты, говорит директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру».

«Один из наиболее распространенных вариантов — купить ставку кредита, в том числе за счет кредитных денег. Однако, по нашим расчетам, это можно считать рабочим решением, если заемщик не планирует гасить кредит досрочно. То есть экономия на купленной ставке в виде снижения размера ежемесячных платежей действительно возможна, когда клиент обслуживает долг в рамках прописанного договором графика все пять лет или более», — поясняет Андриевская.

Как можно уменьшить расходы по кредитам — советы аналитика

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Эксперт дает несколько советов, как можно сэкономить на кредитах.

Первый — немного уменьшить расходы по кредиту можно за счет длинного срока кредитования. Правда, к середине лета 2025 года в линейках банков поубавилось число предложений кредитовать розничных клиентов на срок свыше пяти лет. Это также связано с ограничениями ЦБ, который считает «длинные» кредиты более рискованными и сдерживает их выдачу надбавками, заставляя банки создавать больше резервов. Однако некоторые кредиторы по-прежнему предлагают ссуды на срок до семи лет.

«Рекомендуем обратить внимание на эти кредитные программы, так как они позволяют людям со скромными доходами пройти „сито“ одобрения заявки. Ведь чем длиннее срок кредита, тем меньше платеж и требуемый банком доход заемщика, чтобы платить по долгу», — говорит Андриевская.

Другой способ немного сэкономить — платная опция «возврат процентов после погашения кредита». Ее суть в том, что сначала человек обслуживает долг по высокой ставке и не нарушает график, а когда долг выплачен, банк возвращает обратно часть уплаченных процентов. Схема похожа на кешбэк, только в кредитовании.

«Обратим внимание, что оба маркетинговых решения банкиров увеличивают расходы клиента. Люди должны заплатить комиссии, чтобы кредитоваться по более выгодной ставке, поэтому мы советуем обязательно посчитать, будет ли выгода и на сколько в деньгах», — подчеркивает Андриевская.

Когда закончится «ледниковый период» в кредитовании

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Онлайн-спрос потребителей на кредиты летом 2025 года практически не растет. Динамика по количеству запросов по итогам июня оказалась нулевой, что можно трактовать как спад интереса к кредитованию в целом. Но интересно отметить, что, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру рынка, кредиты сохраняют популярность у заемщиков из Москвы и Подмосковья, отмечает аналитик. Здесь индекс спроса превышает 105%, хотя среднее значение по стране опустилось до 98,7%. Для сравнения: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области июльский показатель достиг лишь 86,34%.

«Полагаем, что в июле „чуда“ не случится — спрос на кредитование будет стагнировать. Вероятно, „ледниковый период“ на рынке розничных кредитов и в плане спроса, и в объемах выдач продлится до тех пор, пока ЦБ не снизит ключевую ставку хотя бы до 15%. Следом проценты кредитов опустятся ниже 20%, что позволит людям брать ссуды и реализовать отложенный спрос. Однако мы не думаем, что это случится в III квартале 2025 года. Остается надежда, что такое снижение в благоприятном сценарии произойдет к концу года», — резюмирует Андриевская.