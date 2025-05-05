Минздрав Дагестана: 7 человек пострадали во время перестрелки в Махачкале

Предварительно, семь человек пострадали в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова в Махачкале, сообщает пресс-служба местного Минздрава.

В 14:20 в понедельник неизвестные напали на наряд ДПС в Дагестане. Предварительно, в результате атаки погибли трое силовиков. Нападавшие угнали машину полиции и скрылись. Убийц правоохранителей разыскивают, введен план «Перехват».

В перестрелке оказались ранены двое гражданских, в их числе девочка 17 лет. Тяжесть состояния пострадавших медики оценивают как среднюю. Все пострадавшие сейчас проходят обследование и получают интенсивную терапию в крупных больницах города, где есть все необходимое для оказания помощи.

Вопрос лечения раненых в перестрелке находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.

По словам очевидцев, нападавших могло быть двое. Они расстреляли сотрудников ДПС и скрылись.