SHOT опубликовал список полицейских, пострадавших в перестрелке в Махачкале

SHOT опубликовал список сотрудников правоохранительных органов, которые пострадали в результате перестрелки в столице Дагестана.

В понедельник днем неизвестные напали на наряд ДПС в Махачкале. Предварительно, в результате атаки погибли 3 полицейских. Нападавшие угнали патрульную машину и скрылись.

В результате перестрелки пострадали 26-летний И. Асланбеков и 26-летний М. Магомедов. У последнего правоохранителя диагностировали огнестрельное ранение плеча и резаную рану лица. Оба пострадавших доставлены с городскую больницу.

По факту нападения на сотрудников полиции возбудили уголовное дело по статье 137 УК РФ (посягательство на жизнь правоохранителей), статье 166 УК РФ (угон без цели хищения) и статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).