Найдена машина ДПС, угнанная напавшими на полицейских в Махачкале
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Угнанный напавшими на полицейских автомобиль ДПС обнаружили брошенным в Махачкале, сообщает ТАСС.
На фото видно, что машина врезалась в стену. Рядом находятся люди.
В 14:20 в понедельник неизвестные напали на наряд ДПС в Дагестане. Предварительно, в результате атаки погибли трое силовиков. Нападавшие угнали машину полиции и скрылись.
Смертельная перестрелка с полицией попала на видео. Перед стрельбой злоумышленники ворвались в магазин, откуда начали выбегать люди. Затем началась пальба.
По данным Минздрава Дагестана, предварительно, в перестрелке пострадали семь человек. При этом были ранены двое гражданских, в их числе девушка 17 лет.