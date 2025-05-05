Смертельная перестрелка с полицией в Махачкале попала на видео

Mash показал видео смертельной перестрелки с полицией в Махачкале

Появилось видео перестрелки в Махачкале, в результате которой, предварительно, погибли трое сотрудников полиции. В дагестанской столице объявлен план «Перехват», сообщает Mash .

По словам очевидцев, нападавших могло быть двое. Они расстреляли сотрудников ДПС и скрылись на их служебной машине.

Перед стрельбой, по данным канала, злоумышленники ворвались в магазин, откуда начали выбегать люди. После этого началась пальба.

Одного из нападавших на полицейских, предварительно, удалось ликвидировать. Остальных убийц продолжают разыскивать.

Прочие обстоятельства случившегося выясняются.