Губернатор Середюк: все роддома Кемеровской области проверят после смертей

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил региональному Минздраву проверить все родильные дома и перинатальные центры Кузбасса на готовность к самым сложным случаям на фоне инцидента со смертями новорожденных в новокузнецком роддоме № 1.

Глава региона в своем Telegram-канале отметил, что потеря ребенка — невосполнимая утрата для родителей. Важно, чтобы таких трагедий больше не случалось.

Он добавил, что расследование смертей новорожденных в новокузнецком роддоме продолжается. 14 января в регион прибудет группа федеральных специалистов. Им предстоит оценить работу службы родовспоможения.

В новогодние праздники в новокузнецком роддоме № 1 погибли 9 младенцев. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности руководства и сотрудников. Саму больницу закрыли из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди персонала.

Затем выяснилось, что у новорожденных была выявлена неонатальная инфекция. Сейчас выясняется ее происхождение. Всплыло, что врачи в учреждении применяли методы, официально запрещенные в РФ: давили на живот, оставляли рожениц одних после схваток, а также грубили и всячески издевались над пациентками.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.