Сенатор Синицын: младенцы из роддома Новокузнецка погибли в реанимации

Новорожденные из Новокузнецкого роддома № 1 попали в реанимацию, где и погибли, заявил сенатор Совета Федерации от Кемеровской области Алексей Синицын. Дети заразились неонатальной инфекцией, сообщает Mash .

Эта инфекция может быть внутриутробной или развивающейся в первые недели жизни. Младенцев можно было спасти только при своевременном выявлении инфекционно-воспалительных заболеваний на УЗИ.

Синицын рассказал, что новорожденные погибли в реанимации, где априори «не бывает здоровых детей». Самому младшему из них было всего 3 дня.

Он добавил, что причина трагедии, будь то проблема в технической части в отделении реанимации или в человеческом факторе, станет ясна после проверки.

Роженицы жаловались на антисанитарию в здании: по полу бегали тараканы и крысы. Кормили женщин прокисшей кашей в грязных тарелках, а в чае плавали мухи. Также в здании протекала крыша, из-за чего на стенах росла плесень. По словам пациенток, медприборы не стерилизовались.

Одна из мам, потерявшая ребенка, рассказала, что родила 2 декабря. Ее малышка попала в реанимацию для новорожденных в отделении патологии в кувезе, 11 января девочка умерла.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту халатности руководства и сотрудников Новокузнецкого родильного дома № 1, где в новогодние праздники умерли 9 младенцев. Главврача отстранили от работы. Сейчас правоохранители допрашивают пациентов и осматривают сам роддом.

Роженицы раскрыли другие жуткие факты про медучреждение. Так, одному из новорожденных оторвали руку, другому в 2024 году сломали ключицу, а мать обвинили в «неумении рожать».

