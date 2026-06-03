Мэр Пятигорска сообщил о переполнении озера Провал

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что озеро Провал переполнилось после ливней и вечером начнется сброс воды, сообщает newstracker.ru .

Дмитрий Ворошилов рассказал, что уровень воды в знаменитом озере Провал поднялся до критической отметки. По его словам, ситуацию планируют стабилизировать уже вечером.

«Сегодня вечером будем сбрасывать воду через площадь», — проинформировал горожан мэр.

Причину подъема воды градоначальник не уточнил, однако опубликовал фото, на котором видно, что вода почти достигла иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Образ восстановили и разместили в каменной нише над озером в 2021 году. Предположительно, рост уровня связан с продолжительными ливнями.

Из-за непогоды в регионе фиксируют подъем воды и на других водоемах. Особое внимание власти уделяют рекам Калаус и Кума. Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что ливни, град и шквалистый ветер повредили 39 домов и 107 участков. Крыши пострадали в 73 жилищах, в 17 домовладениях выбиты стекла.

Провал — карстово-тектонический колодец на южном склоне горы Машук. Озеро упоминается в романе Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» и получило широкую известность после «Двенадцати стульев», где Остап Бендер «продавал» билеты на его «капитальный ремонт». В XIX веке местные жители называли Провал «адской бездной» из-за сероводородных испарений.

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