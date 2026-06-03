Пермский зоопарк показал, чем питаются колобусы

В Пермском зоопарке рассказали о рационе и повадках семьи восточных колобусов, которая сейчас живет в летнем вольере, сообщает properm.ru .

В зоопарке находится семья колобусов: самец-вожак Федул, самки Дуся и Инка и трое детенышей разного возраста. По словам сотрудников, животные держатся дружно, а больше всего шалят малыши.

«Живут пермские колобусы дружно: особенно малышня вообще не ограничивает себя в играх и озорстве, за что иногда получает от родителей», — рассказали в Пермском зоопарке.

Федул часто выглядит грустным, из-за чего посетители думают, что он расстроен. Однако сотрудники поясняют: самец просто серьезный и ответственный. Сейчас стая перебралась в летний уличный вольер, и по утрам Федул громким кличем обозначает свою территорию.

Основу рациона колобусов составляет свежая листва — как в дикой природе. Приматы особенно любят листья ирги, рябины и яблони. Среди лакомств — вареная картошка, яблоки, цветы шиповника и одуванчиков, а также перья зеленого лука.

Увидеть колобусов можно в зоне «Тропический рай и Страна обезьян». Животные свободно перемещаются между уличным вольером и павильоном.

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