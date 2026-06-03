Театральный поезд прибыл в Красноярск 2 июня

Проект «Театральный поезд», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России, 2 июня сделал остановку в Красноярске. В город прибыли коллективы из Братска и Иркутска, сообщает prmira.ru .

Состав стартовал 12 мая во Владивостоке и уже прошел через Хабаровск, Биробиджан, Новый Ургал, Тынду, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Братск и Северобайкальск. В Красноярске поезд встретили концертом на перроне вокзала.

Начальник пассажирского поезда Агами Ибрагимов рассказал, что сопровождает артистов почти месяц.

«Вместе с артистами я провел в пути почти месяц. Труппы на пути менялись, но настроение сохранялось. И это удивительный, ни с чем несравнимый опыт. <…> Зал нашего вагона-театра переполнен, люди выходят и благодарят», — поделился он.

В течение двух дней коллективы выступят в Театре им. А. С. Пушкина, ТЮЗе, Музыкальном театре, СГИИ им. Д. Хворостовского, Доме актера и театре кукол «Золотой ключик» в Железногорске.

Артистка Братского драматического театра Светлана Светликова отметила теплый прием зрителей в разных городах.

«Это потрясающе, целый поезд театров. <…> Когда можно поделиться своим творчеством вот так, просто, с каждым», — рассказала она.

3 июня в полночь красноярская делегация отправится в Кемерово и Томск. В проекте участвуют театр им. А. С. Пушкина со спектаклем «Капитанская дочка», театр кукол и театр «Поиск» из Лесосибирска. Финальной точкой маршрута станет Москва 30 июня.

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