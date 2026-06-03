Грузовая компания перепутала и «подарила» вещи петербурженки случайной женщине

В социальной сети Instagram* девушка пожаловалась на то, что крупный сервис грузоперевозок перепутал и отвез ее с молодым человеком вещи не туда при переезде из Санкт-Петербурга в Москву. Общая стоимость вещей составила 1 млн рублей.

По словам пострадавшей, имущество, которое должно было временно храниться на складе, сотрудники фирмы без предупреждения выгрузили в подъезде у неизвестной ей девушки по имени Анастасия.

Проблемы с транспортировкой начались еще на этапе погрузки. Тогда бригада рабочих ошибочно прибыла по московскому адресу прописки клиента вместо фактического места отправления в Санкт-Петербурге.

После отправки груза представители компании долгое время не могли передать информацию о его местонахождении. О том, что три телевизора, техника и коробки с вещами брошены в чужом подъезде, законная владелица узнала напрямую от посторонней получательницы.

Семья поехала на указанный адрес в Москве, где находятся их вещи, для выяснения обстоятельств. Пострадавшая сторона намерена добиваться полного возврата денежных средств и компенсации ущерба, поскольку, по предварительным данным, коробки вскрывались и имущество находится в неудовлетворительном состоянии.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

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