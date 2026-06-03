Минсодержание Подмосковья напомнило о маркировке пластика

Жителям Московской области разъяснили, какие виды пластика существуют и как правильно их утилизировать. Переработка возможна только при раздельном сборе и соблюдении маркировки, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Неправильная утилизация пластика наносит серьезный вред окружающей среде. При этом многие виды материала подлежат переработке, если их собирать раздельно и учитывать маркировку на упаковке.

Самый распространенный тип — ПЭТ (полиэтилентерефталат). Его используют для бутылок и упаковки. Материал легкий, прочный и хорошо перерабатывается.

Полиэтилен бывает двух видов — ПНД и ПВД. Он применяется для пакетов, контейнеров и пленки. ПВХ отличается высокой прочностью и используется при производстве труб, окон и упаковки, однако перерабатывать его сложнее.

Полистирол применяют для упаковки и одноразовой посуды — он может быть твердым или вспененным. Полипропилен устойчив к химическим веществам, из него изготавливают контейнеры, крышки и текстиль. Существуют и другие виды пластика, которые используют в одежде, рыболовных сетях и автозапчастях.

Жителям региона рекомендуют перед утилизацией искать на дне бутылки или контейнера треугольник с цифрой — именно он указывает на тип пластика и возможность переработки.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.