Губернатор Подмосковья подвел итоги выполнения народной программы в регионе

В ходе отчетного форума «Подмосковье» Андрей Воробьев подчеркнул ключевую роль партии в развитии Московской области и выполнении наказов жителей. Об этом сообщила пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области.

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Партия «Единая Россия» представляет собой визитную карточку власти на любом уровне — муниципальном, региональном и федеральном. На себя была взята ответственность за реализацию данных обещаний, и теперь, на грядущих выборах, партия обязана оправдать народное доверие. С таким заявлением в Красногорске на отчетном форуме «Подмосковье» выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мероприятие было посвящено отчету партии и регионального правительства о том, как за пять лет выполнялась народная программа.

Глава региона акцентировал внимание на том, что в приоритетном порядке велась работа по исполнению наказов граждан, касающихся возведения социальных объектов. За отчетный период на территории области начали работу более 100 новых больниц, поликлиник и амбулаторий, причем такие учреждения появились практически в каждом городе Подмосковья, сообщил губернатор.

Особо он выделил открытие в 2024 году Детского центра имени Рошаля, расположенного в Красногорске.

«Там помогают детям со всей России, в самых сложных случаях. И эти усилия уже дают ощутимый результат. Только за прошлый год детская смертность в стационарах по региону снизилась на ощутимые 20%, а в целом — почти на 8%», — подчеркнул Воробьев.

Также губернатор указал на значимость поддержки работников медицинской сферы и иных специалистов социальной отрасли.

«Меры поддержки уже получают почти 18 тысяч медиков. Особенно востребовано все, что касается жилья — компенсация аренды. И, конечно, наша программа социальной ипотеки это больше 3500 квартир для медиков, учителей, молодых ученых, тренеров, которые остаются у нас в Подмосковье и работают с нашими жителями», — сказал глава региона.

В регионе также уделяется отдельное внимание развитию транспортной системы — направлению, которое, как отметил Андрей Воробьев, «всегда было особым фокусом народной программы „Единой России“». Губернатор напомнил о запуске Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и о реконструкции вылетных магистралей, которые «разгружают весь столичный регион, выводят транзит из городов, дают людям новые маршруты».

Кроме того, он рассказал о том, как идет реализация масштабного проекта — строительства 45-километровой трассы от Солнцево до Железнодорожного.

«Буквально вчера мы открыли очередной участок ЮЛЫ. Огромный проект будет завершен в сентябре этого года», — сказал Андрей Воробьев.

По его словам, весомого результата удалось добиться и в жилищной сфере. Более 36 тысяч жителей Подмосковья переселились в новые квартиры.

Серьезные работы ведутся и в области благоустройства. Андрей Воробьев напомнил, что в 2021 году Президент страны поддержал программу по созданию парков в лесных массивах.

«И сегодня в Подмосковье не осталось ни одного города, где не было бы благоустроенного парка или сквера: 5 лет назад их было всего 24, сейчас — уже 219. Видим огромный положительный отклик, и в этом году сделаем еще 13 лесопарков», — сказал он.

Губернатор также подчеркнул масштабную модернизацию жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Радует, что количество жалоб практически по всем ключевым направлениям снижается. Это значит, что наши усилия дают результат», — отметил Воробьев.

В заключительной части своего выступления глава региона выразил уверенность в том, что «Единая Россия» на предстоящих выборах подтвердит доверие жителей Подмосковья, опираясь на реальные достижения, которые уже изменили жизнь области в лучшую сторону.

«Мы одна страна, одна большая семья. Наша сила всегда была в сплоченности, в умении уважать и поддержать друг друга, объединиться ради общего дела. Пока мы едины, мы — непобедимы, как говорят в „Единой России“. Так и есть!» — подчеркнул Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.