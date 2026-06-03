На ПМЭФ заработала московская площадка для развития производительности труда

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) открыто деловое пространство «Эффективная Москва». Ведущие специалисты правительства Москвы предоставят предпринимателям персональные консультации по вопросам роста эффективности труда, внедрения цифровых технологий и автоматизации производственных процессов, сообщила заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что специализированная площадка «Эффективная Москва» станет точкой притяжения для всех гостей ПМЭФ, заинтересованных в качественно новом подходе к развитию бизнеса, внедрению лучших практик повышения производительности труда и современных цифровых инструментов, автоматизации и роботизации.

«Эксперты правительства Москвы помогут предпринимателям проанализировать работу их компаний по таким направлениям, как взаимодействие с внешней и внутренней средой, эффективность операционных процессов, уровень цифровизации и репутационной устойчивости, способность выявлять и устранять ограничения роста. По итогам предприниматели получат индивидуальные рекомендации по развитию бизнеса с учетом отраслевой специфики», — добавила Багреева.

На площадке «Эффективная Москва» также можно проконсультироваться по вопросам цифровизации и роботизации — от начальной оценки процессов до выбора конкретных инструментов. Эксперты разберут реальные примеры из обрабатывающей промышленности (включая пищевую), логистики, строительства и туристической сферы.

Для гостей делового пространства «Эффективная Москва» подготовлен сборник прикладных методов повышения эффективности работы. В него вошли:

универсальные и отраслевые бережливые инструменты, позволяющие оптимизировать внутренние процессы, уменьшить потери и ускорить работу без дополнительных вложений;

более 100 готовых решений по цифровизации и роботизации, подобранных под конкретные отрасли: от коллаборативных роботов и систем машинного зрения до платформ цифрового мониторинга производства.

Посетители также познакомятся с успешными практиками столичных компаний. Они увидят, как бережливые технологии помогают московскому бизнесу настраивать процессы, находить скрытые резервы, повышать продуктивность сотрудников, сокращать время на выполнение задач и наращивать объемы выпуска продукции.

Мария Багреева напомнила, что столица участвует в нацпроекте «Производительность труда» с 2022 года. За это время к нему присоединились более 500 московских компаний. Большинство из них уже завершили внедрение бережливых технологий в рамках проекта, добились значимых результатов и продолжают совершенствовать бизнес-процессы — распространяя опыт на смежные направления, внедряя цифровые инструменты и решения по автоматизации и роботизации.

«Мы уверены, что богатый опыт Москвы будет востребован и полезен как предпринимателями из других регионов России, так и зарубежными гостями ПМЭФ», — подчеркнула Багреева.

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