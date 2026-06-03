Проткнуло до мяса: платье знаменитого бренда рассекло ногу модели

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Блогер и модель Анастасия Гливинская рассказала в социальных сетях, что попала в ужасную ситуацию. Платье знаменитого бренда рассекло ей ногу. Девушка осталась без модельных съемок и заказов.

Гливинская рассказала, что мечтала сняться в платье этого бренда. В итоге модели прислали по бартеру одно платье вместо трех, но ее это не обидело. Девушка поспешила примерить наряд, стоимость которого может доходить до 80 тыс. рублей.

Модель начала надевать платье через ноги, однако из ткани торчала металлическая острая часть корсета, которая буквально до мяса рассекла ей ногу. Блогер отправилась в травмпункт, где ей оказали первую помощь.

«Я абсолютно никакого негатива не испытываю. Случилось и случилось. Ну, с кем не бывает? Разные ситуации бывают, разные бренды», — высказалась модель.

Она подчеркнула, что говорит исключительно об этом платье. Гливинская уверена, что такие косточки обязательно должны быть правильно обработаны, чтобы не нанести травм.

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