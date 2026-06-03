В Чехове фермерскому хозяйству выделили 16,9 га под овощи

Земельный участок площадью 16,9 га предоставили крестьянско-фермерскому хозяйству в муниципальном округе Чехов для развития растениеводства. На территории планируют выращивать овощи и построить овощехранилище. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области приняло решение о передаче хозяйству 16,9 га земли. На новых участках фермеры намерены развивать овощеводство и создать инфраструктуру для хранения продукции.

Глава КФХ рассказала, что у хозяйства уже есть собственная ферма. На участке площадью 2 га расположены конюшня, манеж, загон для выгула лошадей и курятник. Новый участок частично используют под выгул коней, однако основную площадь займут посадки овощей супового набора — картофеля, моркови, лука, свеклы и других культур. Их будут выращивать в теплицах и в открытом грунте. Также запланировано строительство овощехранилища для длительного хранения продукции.

Сейчас к участку прокладывают дорогу. В следующем году хозяйство приступит к подготовке земли под посадки.

В министерстве сельского хозяйства Московской области напомнили, что в регионе упростили подбор сельхозземель. На Геопортале Подмосковья запустили слой «Земли НГС» с информацией о свободных участках неразграниченной государственной собственности. Пользователи могут выбрать территорию в конкретном муниципалитете и ознакомиться с базовыми характеристиками участков. Земли пока не сформированы и не поставлены на кадастровый учет, поэтому для их получения необходимо оформить услугу «Предварительное согласование предоставления земельных участков». Перед подачей документов заявитель может направить в Минсельхоз Подмосковья концепцию проекта и схему расположения участка для консультации специалистов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.