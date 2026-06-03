В Богородском округе наградили победителей театрального фестиваля

В Богородском округе 1 июня завершился второй региональный фестиваль театральных студий, в котором участвовали коллективы из нескольких городов Подмосковья. Гран-при получил театр-студия «Круг» из Ногинска, а специальный приз жюри вручили музыкальному театру «Золотая маска», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль прошел в два этапа. Сначала жюри провело заочный отбор и выбрало шесть коллективов из большого числа претендентов. Затем участники представили спектакли на сцене Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске перед зрителями и экспертами.

В этом году в округ приехали театральные студии из Дедовска, Наро-Фоминска, Балашихи, Лобни, Ямкино и Ногинска. Юные артисты показали постановки по произведениям Пушкина, Чехова, Гольдони и других авторов — от классики до современных работ.

Образцовый коллектив «Музыкальный театр «Золотая маска» под руководством Екатерины Кириной-Батановой прошел заочный этап и 30 мая представил спектакль «Слуга двух господ» по пьесе Карло Гольдони. Постановка получила специальный приз жюри. Также эксперты отметили Софью Казарину за роль Клариче и Александра Заборина за роль доктора Ломбарди.

Гран-при фестиваля присудили образцовому театру-студии «Круг» из Ногинска за спектакль «Пакс. Читка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.