МЧС Ставрополья предупредило о критическом подъеме воды в Куме

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В Ставропольском крае уровень воды в реке Кума может достичь критических отметок

В Ставропольском крае к 4 июня уровень воды в реке Кума может достичь критических отметок. Период повышенной опасности продлится со 2 по 4 июня, сообщает newstracker.ru .

В региональном управлении МЧС подчеркнули, что уровень воды в Куме продолжает расти уже несколько дней. Специалисты отмечают осложнение гидрологической обстановки и не исключают подтоплений.

Все аварийные и спасательные подразделения края переведены в режим повышенной готовности. Дежурные смены полностью укомплектованы и готовы к оперативному реагированию на возможные происшествия.

Жителям и гостям региона рекомендовали соблюдать осторожность у водоемов и при возникновении опасных ситуаций звонить по номеру 112.

Подъем воды фиксируется и на других реках края, в том числе на Суркуле. Напряженная ситуация сохраняется в районе канала Широкого, где ведется постоянный мониторинг.

В двух округах края из-за последствий непогоды уже введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Владимир Владимиров поручил местным властям активизировать оформление и выплату компенсаций пострадавшим.

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