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Цифровая тревожность: как перестать проверять рабочие чаты в отпуске

Привычка проверять рабочие чаты во время отпуска — не профессионализм, а цифровая тревожность, так как мозг поддерживает иллюзию контроля через гипердоступность, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

По словам специалиста, чтобы разорвать цикл необходимо:

1. До отпуска согласовать с командой протокол связи. Четкие договоренности снижают фоновый стресс.

2. Удалить рабочие мессенджеры с личного телефона. При жестких требованиях следует настроить режим «Не беспокоить» с фильтром по контактам.

3. Применить поведенческую экспозицию (постепенное предъявление к стрессору без реакции). Первые 2–3 часа тревога усилится, затем произойдет естественная габитация (привыкание нервной системы).

4. Заменить компульсивный скроллинг на телесную регуляцию: диафрагмальное дыхание 4-7-8 или 15-минутная ходьба. Это активирует парасимпатический отдел вегетативной нервной системы.

«Отпуск — медицинская профилактика выгорания. Если импульсы сохраняются более 2 недель, требуется очная консультация», — заключила психотерапевт.

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