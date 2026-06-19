Переговоры делегаций США и Ирана в Швейцарии отменили

Запланированные на 19 июня в Швейцарии переговоры между представителями США и Ирана не состоятся. Об этом написало Reuters со ссылкой на официальное заявление министерства иностранных дел Швейцарии, сообщает РИА Новости .

Во внешнеполитическом ведомстве констатировали, что встреча американской и иранской делегаций в Бюргенштоке не состоится.

До этого в Белом доме подтвердили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, который должен был возглавить делегацию, отменил свой вылет в Швейцарию. Там планировалось подписание двустороннего меморандума.

Несмотря на срыв этой встречи, в Вашингтоне выразили надежду на скорейшее начало переговоров на техническом уровне. Примечательно, что еще 18 июня Вэнс заявлял о готовности отправиться в Бюргеншток в выходные. Он уточнял, что точное время вылета будет зависеть от прибытия представителей Тегерана.

В свою очередь, МИД Ирана, комментируя ситуацию, пояснило, что меморандум уже был официально подписан президентами обеих стран в дистанционном формате, поэтому необходимость в проведении торжественной церемонии отпала. При этом в Тегеране подчеркнули, что страна по-прежнему планирует принимать участие в дальнейших переговорах с США.

Дистанционное подписание меморандума между Ираном и США состоялось в ночь на 18 июня. Документ направлен на полное урегулирование военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Как сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, условия соглашения предписывают немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая израильскую военную операцию в Ливане.

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