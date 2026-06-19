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133 украинских БПЛА уничтожили за ночь над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, атака была зафиксирована в период с 20:00 18 июня до 07:00 19 июня.

Дежурные расчеты ПВО вели работу сразу в нескольких частях страны. Среди них Центральная, Южная Россия, а также приграничные территории.

Воздушные цели были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, беспилотники противника были уничтожены в воздушном пространстве Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

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