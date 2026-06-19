Politico: диалог Кошты с РФ разозлил глав европейских государств

Контакты представителей председателя Евросовета Антониу Кошты с Россией спровоцировали волну недовольства среди европейских лидеров. Факт кулуарных переговоров вскрылся на саммите ЕС в Брюсселе, сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico.

Как выяснилось в ходе встречи на высшем уровне, большинство глав европейских государств оставались в полном неведении относительно взаимодействия Кошты с Москвой. Информация о том, кто именно был предупрежден о готовящихся звонках, разнится.

Один из источников издания утверждает, что команда Кошты заранее ввела в курс дела руководство Еврокомиссии, а также власти Франции, Великобритании и Германии. Однако два других собеседника Politico опровергли эту версию, подчеркнув, что Германия не получала никаких предварительных уведомлений.

По информации издания, для многих европейских политиков новость о контактах с РФ стала полной неожиданностью. О ней они узнали только из публикаций в прессе.

Наиболее радикальную реакцию проявили страны Прибалтики. Их представители пришли «в ярость» от попыток Брюсселя наладить каналы коммуникации с российской стороной.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.