Ошибка в «2-в-1»: как не навредить питомцу неправильными мисками

Животное должно иметь постоянный доступ к чистой воде в отдельной миске, а сами емкости необходимо регулярно мыть, чтобы избежать размножения бактерий, сообщил РИАМО ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

«Животные должны с детства приучаться к нормальному кормлению. Если это кошка, а тем более собака, лучше использовать две миски, а не вариант „два в одном“, который часто встречается в продаже. Да, это может быть удобнее, занимать меньше места или стоить дешевле, но лучше купить две отдельные миски», — подчеркнул Уражевский.

Он добавил, что в одной всегда должна быть свежая прохладная вода — это очень важно. В другой — корм.

«Обе миски необходимо регулярно и тщательно мыть, потому что на них скапливаются бактерии. Вода в жару может зацветать, туда могут попадать насекомые и так далее. Поэтому после каждого приема пищи все нужно тщательно промывать», — рассказал ветеринар.

Для крупных пород собак миски желательно устанавливать на подставке, на уровне холки, то есть примерно на уровне спины. Тогда собаке не придется постоянно наклоняться, она будет держать шею выше, что полезно в том числе для формирования правильной стойки и анатомии.

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