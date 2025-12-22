Генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате взрыва автомобиля в Москве

Утром 22 декабря на Ясеневой улице в Москве была взорвана машина, под днищем которой находилось СВУ. В результате погиб начальник управления подготовки Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ, статьи 222.1 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ»). На месте происшествия находятся следователи-криминалисты.

Правоохранители проведут нужные экспертизы. Среди них судебно-медицинская и взрывотехническая.

Проводятся допросы свидетелей и очевидцев. Еще изучают камеры видеонаблюдения.

Правоохранители рассматривают разные версии убийства. Не исключается и то, что преступление совершили украинские спецслужбы. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Около 07:00 22 декабря машина взорвалась во дворе жилого комплекса на Ясеневой улице в Южном административном округе в Москве. Был сильно ранен один человек.

Позднее выяснилось, что пострадавшему 56 лет. Он оставался заблокирован в автомобиле после происшествия. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Генерал передвигался на Kia Sorento. Под днищем машины находилось самодельное взрывное устройство. Оно взорвалось через несколько секунд после начала движения.

У Сарварова было огромное количество закрытых переломов, осколочных ранений. У него была сломана лицевая кость и посечены ноги.

Местная жительница рассказала, что взрыв был слышен на весь район. Хлопок был очень громким и разбудил ее.

