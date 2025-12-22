сегодня в 07:50

Авто взорвалось посреди парковки в ЮАО Москве

Автомобиль взорвался во дворе ЖК на Ясеневой улице в Южном административном округе в Москве. Местные жители пожаловались на громкий хлопок утром 22 декабря, сообщает « 112 ».

Ранения получил один человек. Он был контужен и госпитализирован.

Причина детонации выясняется. На месте происшествия находятся сотрудники служб.

Судя по видео, автомобиль получил сильные повреждения, но не критические. Его кузов цел, но частично деформировалась передняя часть.

Рядом с местом происшествия ходят прохожие. Повреждения получили стоящие рядом автомобили.

По словам очевидцев, взрыв произошел примерно в 07:00. Пожара после взрыва машины не случилось.

В момент инцидента мужчина оказался заблокирован в авто. Его не удавалось вытащить.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.