Авто взорвалось посреди парковки в ЮАО Москве
Автомобиль взорвался во дворе ЖК на Ясеневой улице в Южном административном округе в Москве. Местные жители пожаловались на громкий хлопок утром 22 декабря, сообщает «112».
Ранения получил один человек. Он был контужен и госпитализирован.
Причина детонации выясняется. На месте происшествия находятся сотрудники служб.
Судя по видео, автомобиль получил сильные повреждения, но не критические. Его кузов цел, но частично деформировалась передняя часть.
Рядом с местом происшествия ходят прохожие. Повреждения получили стоящие рядом автомобили.
По словам очевидцев, взрыв произошел примерно в 07:00. Пожара после взрыва машины не случилось.
В момент инцидента мужчина оказался заблокирован в авто. Его не удавалось вытащить.
