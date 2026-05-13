Житель Бурятии зарезал жену, изнасиловал ее дочь и забил насмерть кирпичом

В Бурятии будут судить мужчину, убившего супругу и ее дочь

В Бурятии будут судить местного жителя, который жестоко расправился с женой, а затем изнасиловал и убил ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает СУ СК РФ по региону .

Ранее судимый мужчина проживал с супругой, ее несовершеннолетними дочерью и сыном в селе Бичура. В конце апреля 2025 года отчим избил падчерицу на почве вспыхнувшего бытового конфликта. После скандала он стал жить отдельно от семьи.

7 июня мужчина наведался к супруге и стал выяснять с ней отношения во дворе дома. Он напал на нее, избил, а затем схватил нож и ударил им несколько раз. На крики матери выбежала дочь. Она попыталась остановить нападавшего. Но тот затащил ее в баню, забил кирпичом по голове, изнасиловал, а затем ударил ножом в шею, в туловище и руку.

Обе жертвы мужчины скончались на месте от полученных ран. Единственным оставшимся в живых оказался маленький мальчик. Он был свидетелем преступления и получил психотравму, вызвавшую расстройства здоровья.

В отношении преступника возбудили уголовное дело по нескольким статьям: нанесение побоев, убийство двух лиц, изнасилование, умышленное причинение легкого вреда здоровью. На время расследования мужчину поместили под стражу.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

