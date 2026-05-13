Экономист предупредила о рисках использования карт Visa и Mastercard

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили заявила, что использование продленных карт Visa и Mastercard в России может привести к утечке данных и отказам в оплате, сообщает NEWS.ru .

Международные платежные системы Visa и Mastercard ранее прекратили работу в России, однако часть карт с продленным сроком действия продолжает использоваться. По словам Мери Валишвили, с 1 января 2025 года сертификаты безопасности у большинства таких карт утратили силу.

«Использование продленных карт без сертификатов безопасности может ставить под угрозу защиту данных клиентов и их средств на счетах», — сказала эксперт.

Она пояснила, что сертификат подтверждает соответствие чипа установленным стандартам безопасности. Его отсутствие создает дополнительные уязвимости для мошенников. Кроме того, некоторые POS-терминалы могут отклонять операции из-за просроченного сертификата.

Банк России заранее уведомил держателей карт с продленным сроком действия о возможных рисках и истечении сертификатов с начала 2025 года.

