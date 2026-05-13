Колесник назвал условие визита Трампа в Россию

По словам парламентария, Владимир Путин и Дональд Трамп уже встречались на территории США, поэтому ответный визит американского лидера в Россию выглядел бы логичным. Колесник предположил, что такая поездка может состояться и станет сигналом о временной нормализации отношений между странами.

«Путин с Трампом уже встречались, но на американской территории. Ответный визит в Россию логичен. Думаю, все к этому идет. Планируется или нет, предположу, что все-таки он состоится. Это будет означать для всего мира, что отношения США и РФ наладились, по крайней мере на время нахождения Трампа у власти. Это будет примером, как, несмотря на разногласия, реально найти общий язык. Но для этого нужны конкретные шаги со стороны Штатов. Например, исключить деятельность разведывательных организаций и Starlink в пользу Украины, остановить поставки оружия Киеву. Это не мелочи, это осложняет работу российских бойцов в зоне СВО», — прокомментировал депутат.

Ранее Дональд Трамп допустил возможность визита в Россию в этом году для участия в урегулировании украинского кризиса. Президент США также заявил, что ситуация на Украине постепенно стабилизируется.

