Москвичам ответили, когда ждать появления комаров

Эколог спрогнозировал появление комаров в Москве и Подмосковье в конце мая

Эколог Илья Рыбальченко сообщил, что массовый вылет комаров в Москве и Подмосковье ожидается в конце мая — начале июня из-за теплой весны и снежной зимы, пишет NEWS.ru .

По словам специалиста, благоприятные погодные условия помогли выжить значительной части популяции. Снежная зима, теплая весна и дожди создают среду для активного размножения насекомых.

«Первый массовый вылет комаров прогнозируется в период с конца мая по начало июня. Комары могут появиться везде, где есть стоячая вода: в прудах, канавах, бочках на дачных участках, лужах, затопленных подвалах. Даже забытое блюдце с водой под цветочным горшком на балконе может стать мини-инкубатором для будущих насекомых», — рассказал Рыбальченко.

Эколог добавил, что в редких случаях укусы могут привести к заражению малярией или лихорадкой Западного Нила.

Ранее жителей столицы уже предупреждали о росте численности комаров. В лужах после таяния снега обнаруживают личинки и куколки, а после дождей их становится больше. Энтомолог Александр Каширский отметил, что катастрофического увеличения популяции не ожидается: в начале теплого сезона комаров традиционно много, а их дальнейшая численность зависит от погоды.

