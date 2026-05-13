Эксперт объяснила, зачем вводят устный экзамен по истории в 9 классе

Новый формат экзамена, вероятно, нужен не для борьбы с гаджетами и нейросетями, а для развития навыков аргументации, логичного устного ответа и понимания причинно-следственных связей в истории, сообщила РИАМО методист по истории и обществознанию «Онлайн-школы №1» Людмила Ставер.

«Инициатива с введением устного собеседования по истории для девятиклассников выглядит как продолжение уже существующей системы итоговой аттестации. 3 марта 2026 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что такой формат может стать допуском к ОГЭ по аналогии с действующим собеседованием по русскому языку. Предполагается, что без прохождения этого этапа школьник не сможет выйти на государственную итоговую аттестацию», – рассказала Ставер.

Она добавила, что если говорить о причинах интереса именно к устному формату, то, вероятно, здесь акцент делается не столько на проблеме гаджетов или нейросетей, сколько на постепенном развитии навыков работы с историческим материалом.

«Уже сейчас в системе экзаменов есть логика поэтапного усложнения: например, в 11 классе школьники пишут итоговое сочинение, где часто требуется понимание исторического контекста и умение выстраивать аргументацию. На этом фоне идея сначала учить подростков устно формулировать мысли, объяснять причины и последствия событий, а затем переходить к более сложному письменному анализу выглядит достаточно последовательной», – отметила методист.

Ставер уточнила, что кроме того, из уже озвученных заявлений следует, что оценивание предполагается выстраивать именно вокруг навыков аргументированного ответа. То есть речь, скорее, идет о попытке научить школьников связно говорить по теме, выстраивать логику рассказа и работать с причинно-следственными связями в истории.

