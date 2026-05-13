КПРФ предложила обязать аэропорты давать воду и зарядки

КПРФ направила в Минтранс предложение обязать аэропорты бесплатно обеспечивать пассажиров водой и зарядками при задержках рейсов, а также продавать продукты без наценок, сообщает Газета.ru .

Партия предложила ввести дополнительные меры поддержки для пассажиров, чьи рейсы задерживаются по независящим от них причинам. Речь идет о бесплатных источниках электроснабжения для гаджетов, увеличении числа бесплатных точек с питьевой водой и организации торговых точек с продуктами без наценки.

В обращении отмечается, что в майские праздники многие рейсы задерживались или отменялись, из-за чего пассажиры вынужденно находились в аэропортах. Люди жаловались на нехватку информации, дорогие кафе и отсутствие мест для отдыха.

«У людей часто нет понимания, сколько им ждать вылета. Надо ли требовать гостиницу от авиакомпании. Или через час ограничения снимут и можно будет вылететь… Особенно тяжело переживают эту ситуацию люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые, семьи с детьми. Да всем непросто! В залах ожидания аэропортов нет дешевых магазинов, где можно по нормальной цене купить бутерброд и бутылку воды, только дорогущие кафе, негде зарядить телефон, чтобы позвонить родным и попросить их не волноваться, а спят люди часто прямо на полу, если сидячих мест не хватает. А их при массовых задержках всегда не хватает. Поэтому в аэропортах стопроцентно должна быть инфраструктура, которая хотя бы минимизирует проблемы ожидающих вылета пассажиров и не будет вынуждать их тратить лишние деньги. Вода, еда, зарядка для телефонов и ноутбуков — все это должно быть», — подчеркнул депутат Георгий Камнев.

КПРФ также предложила внедрить бесплатное онлайн-информирование об отменах и задержках рейсов при форс-мажоре.

