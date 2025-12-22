Возможен теракт: мужчину на юге Москвы могли подорвать в авто с помощью СВУ

сегодня в 08:55

SHOT: машина на юге Москвы взорвалась из-за СВУ под днищем

Автомобиль на Ясеневой улице в Южном административном округе в Москве, по предварительной информации, сдетонировал из-за самодельного взрывного устройства (СВУ). Его могли установить под днищем Kia Sorento, сообщает SHOT .

Взрывчатка сдетонировала через несколько секунд после того, как автомобиль начал ехать. Силовики возбудили уголовное дело.

У 56-летнего пострадавшего мужчины большое количество закрытых переломов, осколочных ранений. У него сломана лицевая кость и посечены ноги.

Мужчина находится в очень тяжелом состоянии.

Машина взорвалась во дворе на Ясеневой улице в Москве около 07:00 22 декабря. Мужчина получил контузию. Его машина сильно повреждена. Пострадавшему, предположительно, 56 лет. Его зовут Фанил С.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.