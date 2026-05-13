Полиция Франции предупредила о пьяных оленях на дорогах

В департаменте Сона и Луара на востоке Франции заметили агрессивных оленей, которые теряют ориентацию из-за поедания забродивших фруктов. Полиция призвала водителей быть особенно осторожными, сообщает MIR24.TV .

По данным жандармерии, весной олени поедают ферментированные фрукты, почки и гниющую растительность. Это повышает уровень алкоголя в крови животных и влияет на их поведение.

Дезориентированные олени перестают бояться машин, могут внезапно выйти на проезжую часть, повредить автомобиль или даже проникнуть в жилой дом. Чаще всего их замечают в лесистых районах департамента Сона и Луара.

Полиция рекомендовала автомобилистам снижать скорость, особенно в ночное время, и сохранять повышенную бдительность при проезде через лес.

Ранее в Калининграде лось упал в пустой бассейн жилого дома. Сотрудники МЧС с помощью крана подняли животное и выпустили его в лес. В операции участвовали 10 специалистов и две единицы техники.

