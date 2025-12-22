Стала известна личность водителя взорванного авто в ЮАО в Москве

Мужчину, который находился во взорвавшейся машине Kia Sorrento во дворе на Ясеневой улице в Южном административном округе в Москве, зовут Фанил С. Пострадавшему 56 лет, сообщает « МК: срочные новости ».

После инцидента доктора осматривают Фанила С. Он все еще заблокирован в автомобиле, хоть до этого сообщалось, что мужчину уже госпитализировали.

Состояние водителя оценивают, как тяжелое. Что именно сдетонировало, выясняют.

Однако, если учитывать разрушения, взорвавшийся объект был расположен в передней части машины. От взрыва повреждены не менее семи припаркованных авто.

Утром 22 декабря во дворе на Ясеневой улице в Москве взорвалась машина. Был ранены один человек. Он получил контузию. Причину взрыва выясняют.

